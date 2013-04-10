Міліціонер вимагав від охоронної фірми 500 доларів щомісяця

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратура області разом з працівниками УСБУ в Одеській області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру 19 лютого, затримали посадовця Арцизького РВ ГУ МВС України в Одеській області за фактом скоєння кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (отримання хабара).

Встановлено, що вказаний посадовець вимагав від керівництва одного із суб'єктів господарювання хабар 3 тис. доларів, а також подальші щомісячні «гонорари» у розмірі 500 доларів. Гроші вимагалися за безперешкодну діяльність приватної фірми з надання охоронних послуг на території Арцизького району.

Підозрюваного затримано на місці події при отриманні частини хабара – 2,2 тис. доларів від посадовця охоронного підприємства.

Досудове розслідування проводить група слідчих відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури області.

Наразі за кримінальним провадження здійснюються першочергові слідчі дії і вживаються заходи щодо перевірки причетності інших працівників Арцизького райвідділу до цього кримінального злочину.

Хід досудового слідства контролюється керівництвом прокуратури області.