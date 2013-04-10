З України видворили «злодія в законі» Марата Сухумського

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

«Марат Сухумський» був затриманий у Києві працівниками Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

«Чоловік коронований в 2000 році, на той час йому було лише 26 років. З того моменту став активним учасником так званого «Сухумського клану». Відомо, що він тривалий час очолював на території Москви етнічне організоване злочинне угруповання, члени якого займались крадіжками, вимаганнями та розбійними нападами», - йдеться в повідомленні.

За даними ГУБОЗ, у 2003 році на території Російської Федерації за вчинення розбою «Марат Сухумський» був засуджений до 9 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму. За цей час він неодноразово притягувався адміністрацією пенітенціарного закладу до відповідальності за порушення режиму.

Звільнився 38-річний «злодій у законі» наприкінці 2012 році. «На сьогодні він має значний авторитет у кримінальному світі та широке коло зв’язків серед криміналітету. Також він завзято підтримує та поширює «злодійські традиції», - зазначили в ГУБОЗ.

Саме тому «злодія в законі» видворено з території України із забороною в’їзду терміном на 5 років, підкреслили в прес-службі.