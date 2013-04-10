Уряд дозволить підприємцям не використовувати печатки

Рішення про необхідні зміни було прийнято Урядом на черговому засіданні 10 квітня.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення принципу провадження господарської діяльності суб'єктами приватного права без застосування печаток" спрощує процедуру відкриття бізнесу шляхом переходу до добровільності використання печаток суб'єктами господарювання приватного права (тобто підприємствам з приватною формою власності та фізичним особам-підприємцям). Тепер також необов'язково підтверджувати печаткою особистий підпис уповноваженої особи.

Крім того, цим законопроектом вводиться мораторій на отримання будь-яких документів дозвільного характеру для виготовлення печатки. Для цього Господарський кодекс України доповнюється новою статтею 581, яка забороняє вимагати дозволу на виготовлення печаток.

«Прийняття проекту Закону дозволить спростити процедуру створення нових підприємств, поліпшити позиції України в міжнародних рейтингах. Крім того, дія Закону зменшить можливість для здійснення рейдерства та порушень при управлінні та веденні бізнесу. Такий простий приклад: коли на підприємстві відбувається зміна власника, то новий директор найчастіше не може приступити до обов'язків через маніпуляції попередників з печаткою - ні платіжку не відправити, ні договір укласти. З прийняттям цього Закону така ситуація не виникне », - пояснив Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов.

Проект Закону України був розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для виконання положень Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава» та за дорученням Кабінету Міністрів України.

Проект Закону був узгоджений Мінфіном, Мін'юстом та Держпідприємництвом без зауважень. Таким чином, Україна в частині початку господарської діяльності наблизилася до світової практики: адже використання печаток в країнах Європи та СНД не передбачено, крім України, Росії та Азербайджану.