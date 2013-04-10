У Богатирьової обіцяють, що медиків «швидкої» не скорочуватимуть
Медиків швидкої допомоги не скорочуватимуть внаслідок реорганізації служби.
Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив начальник відділу екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ Михайло Стрельников сьогодні на брифінгу у Міністерстві охорони здоров’я України.
Він спростував заяви про звільнення серед виїздного персоналу бригад швидкої допомоги.
«У системі швидкої допомоги були три абсолютно розрізнені служби - виїздна консультативна медична допомога, медицина катастроф, швидка медична допомога. Вони усі три функціонували за однаковим принципом – надання медичної допомоги транспортом. Поєднуються три структури в одну. Завдяки тому, що з’являється оперативно-диспетчерська служба, названі служби можна спокійно об’єднати під єдиним керівництвом. Чи має це вплив на роботу медичної швидкої допомоги? Жодного. Вона як виконувала, так і буде виконувати свої функції. Ніхто працівників заробітної плати не позбавлятиме. Я не знаю масових випадків, щоб писали заяви на звільнення», - наголосив М.Стрельников.
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Він припустив, що це може «чіпляти» інтереси керівництва служб. «Працівники як виконували свої функції у своїх обсягах, так і будуть виконувати. З точки зору працюючого, на бригаді нічого не відбувається. А з точки зору бюджету, оперативності управління, тут відбуваються зміни. Оскільки будь-яка централізація на рівні екстрених служб – це ефективність часу, ефективність реагування та обов’зковість, контроль. Коли з’являється контроль, багато кому це не подобається», - наголосив М.Стрельников.