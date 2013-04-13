Голова МВС порахував хабарників серед підлеглих та їхні прибутки

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко на брифінгу в Донецьку.

Він підкреслив, що зараз велика увага в МВС приділяється очищенню лав правоохоронців від корупціонерів і хабарників.

Так, за словами міністра, «з початку року за матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки МВС почато 120 кримінальних проваджень за фактами отримання або дачі хабарів, до кримінальної відповідальності притягнуто 70 працівників міліції, зокрема - 15 керівників різних рівнів».

Говорячи загалом про боротьбу правоохоронців із корупцією, В.Захарченко зазначив, що з початку цього року органами внутрішніх справ припинено діяльність 9 ОЗГ із корумпованими зв'язками. Слідчими вже доведена провина по 243 фактах корупційних дій, за якими до відповідальності притягнуто 187 осіб.

За його словами, збитки від корупційної діяльності цього року становили майже 7,7 млн грн, а середній розмір хабара, отриманий правопорушниками, становив близько 13 тис. грн.

«Серед затриманих корупціонерів значно збільшилася частка керівників районних органів влади, депутатів місцевих рад, судів, працівників правоохоронних і контролюючих органів», - підкреслив глава МВС.