Міліція перевіряє обставини смерті породіллі

У Чернігові міліція перевіряє обставини смерті породіллі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, в реанімаційному відділенні Чернігівської обласної лікарні 10 квітня померла мешканка Чернігова 1982 року народження. Жінку після пологів доставили з міського пологового будинку з діагнозом тромбоемболія легеневої артерії. Слідчий відділ Чернігівського МВ УМВС України проводить досудове розслідування у частині неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками за ч.1 ст. 140 КК України. Процесуальне керівництво розслідуванням здійснює прокуратура Чернігова. У справі призначено судово-медичну експертизу. Хід розслідування прокуратурою області взято на контроль.

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