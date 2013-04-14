Автобус з підлітками з України і Росії розбився в Бельгії: 4 загиблих

Загинули чотири людини, декілька дістали поранення, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

Аварія сталася вранці на шосе поблизу міста Антверпен, яке розташоване у Фламандському регіоні країни. Серед загиблих двоє неповнолітніх. Згідно з фотознімками очевидців, автобус зруйнував бетонну огорожу шосе і впав на бік.

За попередніми даними, шкільний автобус, зареєстрований у Польщі, віз групу підлітків у віці 15-17 років.