Автобус з підлітками з України і Росії розбився в Бельгії: 4 загиблих
10:50, 14 квітня 2013Суспільство
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Автобус, який перевозив підлітків з України і Росії, розбився в неділю на півночі Бельгії.
Автокатастрофа під Антверпеном / Фото з Твіттера
Загинули чотири людини, декілька дістали поранення, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.
Аварія сталася вранці на шосе поблизу міста Антверпен, яке розташоване у Фламандському регіоні країни. Серед загиблих двоє неповнолітніх. Згідно з фотознімками очевидців, автобус зруйнував бетонну огорожу шосе і впав на бік.
За попередніми даними, шкільний автобус, зареєстрований у Польщі, віз групу підлітків у віці 15-17 років.
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