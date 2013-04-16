Обвал цін на золото став максимальним за 30 років

Як видно з графіка вартості золота, розміщеного на сайті CME Group, внутрішньоденний мінімум був зафіксований на рівні 1355 доларів за унцію, передає Лента.ру.

Обвал цін на золото став найбільшим з 1983 року, підрахувала газета The USA Today. У порівнянні з історичним максимумом, досягнутим у серпні 2011 року, золото торгується дешевше на 527 доларів. Значна частина з цього падіння припала на останні тижні: ще на початку 2013 року метал оцінювався в 1700 доларів.

Золото зазвичай використовується інвесторами як "тиха гавань" під час нестабільності на валютних і фондових ринках. Протягом всіх 2000-х років золото користувалося стабільним попитом у інвесторів, що дозволяло йому постійно рости в ціні. Ще в 2000 році золото коштувало близько 250 доларів за тройську унцію.