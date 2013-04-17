У Криму 6-бальний шторм обвалив берегоукріплювальну стіну
20:22, 17 квітня 2013Суспільство
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У Криму через 6-бальний шторм зруйнувано частину берегоукріплювальної стіни та дороги.
Крим потерпає від шторму
Сьогодні в Криму внаслідок 6-бального шторму в районі пляжу пансіонату «Дубна», який знаходиться на набережній Професорського куточка м. Алушта, сталося руйнування берегоукріплювальної стіни та частини дорожнього полотна, внаслідок чого відбувається постійний вимив грунту з-під дорожнього полотна.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
На даний час проїзд на даній ділянці перекрито працівниками ДАІ.
На місці події працюють 5 чоловік особового складу державної пожежно-рятувальної частини №1 м. Алушта, працівники міськводоканалу та комунального підприємства «Благоустрій міста», залучено 1 автокран «МАЗ» та 1 вантажний автомобіль «КАМАЗ».
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