Держборг України буде в межах 30% ВВП

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила в ході IX Українського облігаційного конгресу директор департаменту боргової та міжнародної політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук.

За її словами, йдеться про підтримку розміру державного боргу на цьому рівні в 2013-2015 роках.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом постанови уряду про основні напрямки бюджетної політики на 2014 рік, рівень державного боргу в 2014 році планується в межах 31% ВВП при очікуваному рівні державного боргу в 2013 році в 30,6% ВВП.

Світовий банк очікує збільшення відношення зовнішнього боргу України до ВВП - до 83,5% у 2013 році й 85,3% у 2014 році, проти 78,5% та 78,6% відповідно, прогнозованих раніше. При цьому державний і гарантований державою борг, за прогнозами СБ, до кінця року становитиме 40,1% ВВП, у 2014 році - 41,5%.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

За даними Міністерства фінансів України, державний і гарантований державою борг України в 2012 році зріс на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.