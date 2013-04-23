Експерти назвали ключові для оборони України озброєння

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор видавничого дому Defense Express Media Сергій Згурець під час прес-конференції у Києві.

"Ми обрали ті проекти вітчизняних підприємств, які найбільш відповідають потребам Збройних сил. З точки зору вирішення бойових завдань необхідно ціль виявити, забезпечити передачу цілевказування або надійний зв'язок і, по-третє, ціль вразити. На першу позицію ми виділили розробку системи виявлення, систему пасивної радіорозвідки "Кольчуга", - сказав він.

За словами фахівця, другий за важливістю проект для обороноздатності країни — це система зв'язку, розроблена підприємством "Телекарт-Прилад", третій — високоточні засоби враження, розроблені конструкторським бюро "Луч".

Кращим національним військово-технічним проектом, за словами С.Згурця, фахівці Defense Express Media визнали танк "БМ "Оплот", бронетранспортер БТР-4Е та весь спектр розробок систем радіолокації запорізького підприємства "Іскра", зокрема радіостанцію "Пелікан".

Кращим міжнародним проектом у військово-промисловій сфері за участю України фахівці назвали спільне з європейськими країнами будівництво корабля класу "корвет". На другому місці - будівництво космодрому "Алкантара" під український ракетоносій "Циклон-4" спільно із Бразилією. На третьому — українсько-французький проект з модернізації гелікоптера Мі-24.

Найвдалішим експортним проектом України фахівці назвали поставки до Іраку бронетранспортерів БТР-4. За словами С.Згурця, Україна експортувала БТР-4 на 457 млн дол., без врахування поставок до Казахстану. На другому місці – експорт БТР-3Е у Таїланд на загальну суму 300 млн дол. На третє місце фахівці поставили проект з модернізації літаків Ан-32 для Індії, який також забезпечив державі чималі кошти.