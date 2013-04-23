Експерти назвали ключові для оборони України озброєння
Експерти у галузі оборони визнали станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга" ключовим проектом для забезпечення обороноздатності країни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор видавничого дому Defense Express Media Сергій Згурець під час прес-конференції у Києві.
"Ми обрали ті проекти вітчизняних підприємств, які найбільш відповідають потребам Збройних сил. З точки зору вирішення бойових завдань необхідно ціль виявити, забезпечити передачу цілевказування або надійний зв'язок і, по-третє, ціль вразити. На першу позицію ми виділили розробку системи виявлення, систему пасивної радіорозвідки "Кольчуга", - сказав він.
За словами фахівця, другий за важливістю проект для обороноздатності країни — це система зв'язку, розроблена підприємством "Телекарт-Прилад", третій — високоточні засоби враження, розроблені конструкторським бюро "Луч".
Кращим національним військово-технічним проектом, за словами С.Згурця, фахівці Defense Express Media визнали танк "БМ "Оплот", бронетранспортер БТР-4Е та весь спектр розробок систем радіолокації запорізького підприємства "Іскра", зокрема радіостанцію "Пелікан".
Кращим міжнародним проектом у військово-промисловій сфері за участю України фахівці назвали спільне з європейськими країнами будівництво корабля класу "корвет". На другому місці - будівництво космодрому "Алкантара" під український ракетоносій "Циклон-4" спільно із Бразилією. На третьому — українсько-французький проект з модернізації гелікоптера Мі-24.
Найвдалішим експортним проектом України фахівці назвали поставки до Іраку бронетранспортерів БТР-4. За словами С.Згурця, Україна експортувала БТР-4 на 457 млн дол., без врахування поставок до Казахстану. На другому місці – експорт БТР-3Е у Таїланд на загальну суму 300 млн дол. На третє місце фахівці поставили проект з модернізації літаків Ан-32 для Індії, який також забезпечив державі чималі кошти.