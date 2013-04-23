Малолітні вандали розбили пам’ятні плити на братській могилі (фото)

В одному із сіл Світловодського району на Кіровоградщині двоє неповнолітніх хуліганів, 14 та 15 років, розбили кілька гранітних плит на братській могилі, де захороненні більше 5 тисяч воїнів, загиблих у Другій світовій війні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі зв’язків із громадськістю УМВС у Кіровоградській області, це сталось 20 квітня.

Сліди варварських дій на території меморіалу наступного дня, 21 квітня, виявила місцева жителька. Три гранітні плити невідомі зсунули з місць, а ще три розбили на шматки. У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили особи хуліганів. Попередньо з’ясовано, що хлопці у вечірній час, перебуваючи на території братської могили, зрушили плити з місця. Граніт під силою власної ваги, упав і розбився.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 (наруга над могилою чи іншим місцем поховання) Кримінального кодексу України. Подібні дії караються обмеженням або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Розслідування триває.

Дана братська могила з 1969 року є об’єктом культурної спадщини. Тут поховані більше 5 тисяч осіб, які загинули в боях за визволення місцевої території. Лише імена 1,6 тисяч із них відомі, саме вони були викарбувані на пошкоджених гранітних плитах. На кожну річницю Перемоги до меморіалу з’їжджаються родичі полеглих із різних областей України та сусідніх держав.