На вулицях Тернополя повісять 120 відеокамер

Правоохоронці планують встановити на вулицях Тернополя 120 камер відеоспостереження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні, 23 квітня, під час прес-конференції начальник обласного управління міліції Віктор Сак.

За його словами, відповідне звернення уже скеровано керівникам міської та обласної ради.

«Наразі така система «Безпечне місце» встановлена лише у Києві та Донецьку. Вона дає можливість постійно спостерігати за ключовими територіями в місті. У Тернополі ми хочемо встановити загалом 120 камер, ще 7 – на виїздах з міста для попередження викрадень машин", - зазначив начальник управління.

Він зазначив: "Наявність таких камер дала б нам можливість швидше встановлювати винуватців ДТП, оперативно реагувати на правопорушення, полегшила б роботу слідчих, які з відеозаписів могли б отримати багато необхідної інформації».

Кошторису програми В.Сак не назвав, оскільки наразі остаточно ще не визначено, які камери буде придбано для конкретних ділянок.

«Камери спостереження коштують від 700 грн до 1,5 тис. грн. На перехрестях необхідно встановлювати по 1,5 тис. грн, щоб чітко проглядалося не лише те, що відбувається, а й було добре видно номери автомобіля. Натомість на інших ділянках можна встановити дешевші камери. На виїзді з міста – теж дорожчі, щоб вони добре передавали зображення у темну пору доби», – розповів В.Сак.

За його словами, міський голова Тенополя Сергій Надал підтримав ідею встановлення таких камер. Зараз правоохоронці та працівники мерії визначаються із місцями їх встановлення та характеристиками необхідної апаратури.

За даними начальника обласного управління міліції, на сьогодні в Тернополі діють 60 камер, з них 48 – камери ресторанів, банків та інших приватних установ, 12 – камери, з допомогою яких здійснюють спостереження оператори-міліціонери.

«Наші камери встановлені в найбільш людних громадських місцях, а також біля пам’ятників» – зазначив В.Сак.