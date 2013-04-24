США розраховують на успіх України в переговорах з МВФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт під час спілкування зі студентами Київського національного економічного університету.

«Сподіваюся побачити успіхи України в її спробах повернутися до співпраці з МВФ. Успішне відновлення співпраці поверне впевненість міжнародним лідерам, потенційним донорам і приватним інвесторам», - наголосив Дж.Теффт.

Він відзначив, що впродовж кількох років Україна демонструвала прогрес у частині реформи пенсійної системи і банківського сектора. Водночас інші зобов'язання, такі як раціоналізація тарифів на газ і тепло, залишилися не виконаними. «Реформи, запропоновані МВФ, спрямовані на добро для України, вони перетворять її на успішну країну», - впевнений посол США.

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Як повідомляв УНІАН, 27 березня – 10 квітня в Україні працювала друга за цей рік місія Міжнародного валютного фонду, основною метою якої стали переговори з владою про нову програму співпраці stand-by обсягом фінансування близько 15,4 млрд грн. Переговори також були проведені українською делегацією на чолі з головою Національного банку Ігорем Соркіним у Вашингтоні 19-21 квітня в рамках щорічних зборів МВФ і Світового банку. Проте про результати переговорів поки що нічого не відомо.

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Крім того, в середині квітня МВФ прогнозував нульове зростання ВВП України за підсумками 2013 року «за умови збереження поточної економічної політики».

Обсяг зобов'язань, які Україна має виплатити Фонду в рамках погашення своєї заборгованості за попередніми програмами, становить більш як 5 млрд дол. США.