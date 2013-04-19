Соркін повезе українську делегацію на сесію МВФ

Про це повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров під час спілкування з користувачами Facebook.

"Найближчими днями відбудеться чергова щорічна сесія МВФ. На цю сесію поїде велика делегація України на чолі з головою Нацбанку Соркіним. До її склад входять представники Мінфіну, Мінекономіки і низки інших відомств. Отже, ми підтримуємо постійні контракти з МВФ", - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина Акімова 12 квітня заявляла, що під час чергових щорічних зборів МВФ, запланованих на 19-21 квітня, делегація Кабінету міністрів і Національного банку планує продовжити переговори з керівництвом Фонду з питань дефіциту державного бюджету, енергетики і монетарної політики.