Рівненську АЕС «врятували від терористів»

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні інформації та зв’язків із громадськістю РАЕС, участь у навчаннях взяли представники силових структур держави, виконкому Кузнецовської міської ради, персоналу станції.

Навчання були плановими. Під час них відпрацьовано взаємодію усіх служб у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Учасники навчань, зокрема, перевірили готовність протидіяти диверсії щодо спецпотягу з відпрацьованим ядерним паливом та намірам правопорушників здійснити диверсію під час транспортування ядерного матеріалу.

Навчання підтвердили надійність фізичного захисту РАЕС у кризовій ситуації.