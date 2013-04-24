Рівненську АЕС «врятували від терористів»
18:07, 24 квітня 2013Суспільство
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На Рівненській АЕС сьогодні, 24 квітня, пройшли спільні командно-штабні антитерористичні навчання.
На Рівненській АЕС провели антитерористичні навчання / Фото: golos.com.ua
Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні інформації та зв’язків із громадськістю РАЕС, участь у навчаннях взяли представники силових структур держави, виконкому Кузнецовської міської ради, персоналу станції.
Навчання були плановими. Під час них відпрацьовано взаємодію усіх служб у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Учасники навчань, зокрема, перевірили готовність протидіяти диверсії щодо спецпотягу з відпрацьованим ядерним паливом та намірам правопорушників здійснити диверсію під час транспортування ядерного матеріалу.
Навчання підтвердили надійність фізичного захисту РАЕС у кризовій ситуації.
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