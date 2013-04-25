На Чернігівщині школярі гралися поряд з артснарядом

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, вчора, 24 квітня, у с. Богдани Варвинського району на спортивному майданчику біля школи було виявлено артилерійський снаряд калібру 90 мм часів Другої світової війни.

Місце знахідки охороняється. Подана заявка на знешкодження до Територіального управління МНС України у Чернігівській області.