В Одесі розчищають шлях до моря

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні інформації Одеської міської ради.

Згідно з повідомленням, ведеться демонтаж конструкцій орендарів, які порушили розпорядження мера Одеси Олексія Костусєва про обов'язкову наявність вільного проходу вздовж моря на пляжах міста.

«Одеське міське управління інженерного захисту території та розвитку побережжя продовжує обстеження пляжів Одеси на предмет забезпечення вільного доступу на пляжі та дотримання орендарями розпорядження мера Одеси Олексія Костусєва про звільнення 5-метрової смуги від урізання води для проходу вздовж моря. В результаті огляду було виявлено, що на пляжі «Ітака» роботи з монтажу настилу не ведуться. Проте демонтажу конструкції та намивання піску теж не відбувається», - повідомили в управлінні.

Крім того, згідно з повідомленням, орендарі на пляжі «Ібіца» звільнили для вільного проходу смугу завширшки більш як 10 метрів. На пляжі «Аура», як і на «Ітаці», роботи з демонтажу і намивання піску не ведуться. Проте орендарі пообіцяли провести необхідний обсяг робіт упродовж найближчих 5 днів. На пляжі «Портофіно» загальна площа пляжу залишилася практично незмінною, а на дерев'яному настилі співробітники управління визначили межу, до якої пляж має бути звільнений.

На пляжі між траверсами 19 і 18а, в районі пляжу «Аркадія», в основному, бетонні плити. Співробітники управління зафіксували незаконно встановлені бетонні конструкції, які перегороджують вхід. Орендарям було видано розпорядження усунути перешкоду.

В управлінні зазначили, що всім орендарям, чиї пляжі не забезпечили вільний 5-метровий прохід вздовж моря, вручені розпорядження щодо усунення порушень. Крім того, 24 квітня на пляжі «Дельфін» орендарями були виконані несанкціоновані роботи із заглиблення в піщану зону орендованої ділянки пляжу металевих паль.

«Нашим управлінням було дано роз'яснення, що схема розміщення тимчасових споруд і шезлонгів на орендованій ділянці пляжу «Дельфін» між траверсами 12 і 13 не була підставою для розміщення на пляжі будівель, що мають ознаки капітальних, і передбачала розміщення лише тимчасових споруд», - цитує управління начальника міського управління інженерного захисту території та розвитку побережжя Олега Сироту.

В результаті орендарі знесли всі палі та очистили пісок від конструкцій.

Як повідомляв УНІАН, мер Одеси О.Костусєв 23 квітня у Севастополі, виступаючи на виїзному засіданні колегії Міністерства розвитку, будівництва і ЖКГ, запевнив, що влада Одеси забезпечать вільний доступ до моря жителям і гостям міста. 22 квітня мер Одеси провів нараду з підготовки пляжів до курортного сезону, за підсумками якого підписав розпорядження №361-01 р «Про забезпечення вільного доступу відпочивальників на пляжі міста Одеси».

23 квітня генеральний прокурор України Віктор Пшонка на брифінгу в Одесі пообіцяв найближчим часом організувати перевірку законності забудови побережжя Азовського і Чорного морів у всіх регіонах України. За його словами, в Одесі всі ділянки (і гідропарк, і пляжі) були виділені з порушенням чинного законодавства.