У Тернополі розпочався “Джура-фест”

Як повідомив кореспонденту УНІАН організатор фестивалю Василь Ванчура, участь у заході беруть видавництва з Києва, Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Луцька, Кам’янця-Подільського та з інших міст України.

Загалом впродовж трьох днів фестивалю передбачено 60 зустрічей та презентацій, під час яких читачі зможуть поспілкуватися з авторами, ознайомитися з їхніми творами та взяти автографи. Окрім цього передбачені зустрічі авторів з школярами в дитячих бібліотеках.

В рамках фестивалю також відбудеться вечір поезії.

«Сьогодні відбудеться творчий вечір нашого талановитого тернопільського поета Олега Германа. Думаю, людям буде цікаво послухати поезію та прозу у його виконанні, коли автор сам інтонує свої думки, передаючи настрій, які він вклав у свої рядки», – зазначив В. Ванчура.

Фестиваль проходить в Українському домі “Перемога”.