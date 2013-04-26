У Тернополі розпочався “Джура-фест”
У Тернополі розпочався IV Всеукраїнський книжковий фестиваль української книжки “Джура-фест”.
Як повідомив кореспонденту УНІАН організатор фестивалю Василь Ванчура, участь у заході беруть видавництва з Києва, Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Луцька, Кам’янця-Подільського та з інших міст України.
Загалом впродовж трьох днів фестивалю передбачено 60 зустрічей та презентацій, під час яких читачі зможуть поспілкуватися з авторами, ознайомитися з їхніми творами та взяти автографи. Окрім цього передбачені зустрічі авторів з школярами в дитячих бібліотеках.
В рамках фестивалю також відбудеться вечір поезії.
«Сьогодні відбудеться творчий вечір нашого талановитого тернопільського поета Олега Германа. Думаю, людям буде цікаво послухати поезію та прозу у його виконанні, коли автор сам інтонує свої думки, передаючи настрій, які він вклав у свої рядки», – зазначив В. Ванчура.
Фестиваль проходить в Українському домі “Перемога”.