МОЗ планує розширити календар щеплень

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова заявила на прес-конференції в Києві.

Міністр поінформувала, що Україна має у календарі щеплень 10 нозологій, інфекцій проти яких проводиться вакцинація.

«Це не найбільша кількість хвороб, є країни у яких перелік доходить до 17... До створення нового календаря щеплень ми залучатимемо найкращих науковців та консультантів. Для обов’язкового щеплення ми рекомендуватимемо включити вакцину проти папіломавірусу людини, який викликає рак матки у молодих жінок. Надзвичайно потужна інфекція щодо смертності дітей до року – менінгококова інфекція. Багато країн ввели менінгококову вакцину, як обов’язкову», - зазначила Р.Богатирьова.

За її словами, на сьогодні в Україні створено науково-консультативну групу під керівництвом академіка Широбокова, яка працює на новим календарем щеплень.

«Науковці, зважаючи на світовий досвід у запобіганні інфекційним хворобам та епідемічну ситуацію в Україні, дійшла висновку, що треба переглянути календар щеплень у бік збільшення переліку інфекційних хвороб, проти яких необхідно вводити обов’язкове щеплення і на які держава має виділяти бюджетні кошти щорічно», - сказала Р.Богатирьова.