На Черкащині торговець зброєю намагався з’їсти гроші, щоб приховати злочин

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС у Черкаській області, працівники карного розшуку Смілянського міськвідділу міліції отримали інформацію про те, що 32-річний житель Сміли шукає, кому можна продати зброю.



Раніше чоловік вже був засуджений за скоєння тяжких злочинів, у тому числі і за зберігання зброї. Оперативники швидко встановили коло спілкування підозрюваного, його зв’язки та комерційні плани на найближчий час.

Правоохоронці розробили спецоперацію і цього тижня зловмисника затримали «на гарячому», коли він саме продав три гранати Ф-1. Після продажу гранат, чоловік отримав гроші але, відчувши щось неладне, почав тікати. Оперативники оточили втікача. Під час затримання чоловік намагався позбутися речових доказів та спробував з’їсти отримані за гранати гроші.

За фактом продажу зброї слідчим відділом Смілянського міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За місцем проживання затриманого правоохоронці провели обшук під час якого, було виявлено чималу кількість зброї і боєприпасів. Для виявлення заборонених предметів були залучені вибухотехніки, які за допомогою металошукача на подвір'ї та городі знайшли чимало боєприпасів. Виявлені предмети було вилучено та направлено на дослідження.

На слідстві затриманий розповів правоохоронцям, що вже більше трьох років він шукає зброю на місцях, де під час Великої Вітчизняної війни на території області тривали жорстокі бої. Використовуючи металошукач, чоловік знайшов безліч різновидів зброї та вибухових речовин. Знахідки, які мали задовільний стан, він приносив додому і займався їх реставрацією. Відновлену зброю і боєприпаси переховував у різних схованках, як у самому будинку, так і на території подвір'я. За попередньою оцінкою спеціалістів, від виявленої кількості вибухівки в повітря могли б злетіти декілька прилеглих житлових будинків.