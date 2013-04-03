На Черкащині УБОЗ попередив замовне вбивство, пославши підставного кілера

Як повідомили кореспонденту УНІАН у СЗГ УМВС Черкаської області, до оперативників УБОЗ УМВС в Черкаській області надійшла інформація про те, що 24-річний житель Золотоніського району хоче вбити свого знайомого і шукає виконавця вбивства. Щоб попередити злочин та затримати його організатора, працівники УБОЗ розробили спецоперацію, в результаті якої замовник "знайшов" майбутнього виконавця вбивства.

Замовник вбивства, нічого не підозрюючи, пояснив деталі роботи майбутньому кілеру, розповів про звички та розпорядок дня жертви. Також він обумовив спосіб виконання злочину - це мав бути постріл в голову жертви.

Обійтися без допомоги майбутньої жертви правоохоронці не змогли. І коли оперативники все розповіли майбутній жертві, 25-річний чоловік не повірив, але погодився допомогти правоохоронцям.

Як розповів начальник УБОЗ УМВС в Черкаській області Владислав Пустовар, співробітники УБОЗ інсценували виконання кілером «вбивства» та підготували фотографії «загиблого» в якості доказів.

Зустріч кілера із замовником відбулася вчора, 2 квітня, в обумовленому місці, де на них вже очікували оперативники УБОЗ. У момент передачі фотокарток, замовника вбивства було затримано.

Згодом хлопець пояснив слідчим, що причиною для вбивства стали неприязні стосунки з потерпілим. За його словами, між його родичами та ріднею потерпілого виник конфлікт з приводу невиплачених кредитів. Бажаючи помститися, молодик вирішив піти на скоєння злочину і почав шукати виконавця. Працівники міліції не допустили скоєння вбивства.

На даний час відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, п.11 ч.2 ст.115 (замах на злочин, співучасть у вчиненні злочину, умисне вбивство) ККУ, що карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі. Триває слідство.