1 травня в Києві будуть мітинги про всяк смак

Свято першотравня в центрі міста планують відзначити масовими акціями комуністи, профспілки та окремі групи громадян.

Як повідомили УНІАН в Департаменті суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації, станом на 25 травня до адміністрації надійшло 8 відповідних повідомлень щодо проведення 1 травня масових заходів.

Так, від Київського міськкому Комуністичної партії України надійшла заявка щодо проведення заходів з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих, а саме: з 10.00 до 12.00 ходи учасників акції за маршрутом: Бесарабська площа - вул. Хрещатик, Європейська площа, а також з 12.00 до 13.00 - мітингу на цьому місці. Запланована кількість учасників - до 20 тис. осіб.

Подані і дві заявки від профспілок - Київської профспілки “Захист праці” та Об'єднання профспілок “Київської міської ради профспілок”. Перша профспілка планує провести з 11.00 до 11.30 акцію “Маршрут труда” на Арсенальній площі, з 11.30 до 13.30 - пройти ходою за маршрутом “Арсенальна площа - вул. Грушевського - Європейська площа - Володимирський узвіз - Контрактова площа. Запланована кількість учасників - до 1,5 тис. осіб.

Інша профспілка попередила про намір з 10.00 до 13.00 організувати інформаційні акції з нагоди Міжнародного дня трудящих біля приміщення за адресою: вул. Хрещатик, 16. Кількість учасників не вказана.

Також в КМДА надійшло 5 заяв від груп громадян. Одна з них хоче з 13.00 до 15.00 провести художню акцію з нагоди Першотравня “Монстрація 2013” за маршрутом: Михайлівська площа - вул. Десятинна - Андріївський узвіз - Контрактова площа. Запланована кількість учасників - 200.

Ходу від Бесарабської до Європейської площі за участю 100 осіб передбачає організувати інша група громадян. Час акції - з 10.00 до 12.00.

Ще близько 400 учасників планують зібрати на мітинг з нагоди Дня солідарності трудящих біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Цей мітинг (з 10.30 до 12.30) планують продовжити ходою по бульв. Т.Шевченка до Бесарабської площі, потім по Хрещатику та вулицею Городецького пройти на площу І.Франка.

Біля станції метро “Арсенальна” оголошують початок своїх акцій дві груп громадян. Перші збирають на 12.00 і до 13.30 проведуть там мітинг з нагоди Першотравня, а потім підуть ходою по вул. Грушевського - Садовій - Інститутській до площі І.Франка. Інші збираються на 12.30 і вирушать до Кабінету міністрів для проведення пікету, далі попрямують колоною до Європейської площі і там також проведуть пікет. Після цього вирушать по вул. Сагайдачного до Контрактової площі і там також пікетуватимуть.

Обидві групи заявили, що очікують участь в акціях приблизно по 300 осіб.

Також в Департаменті поінформували, що наразі отримали три повідомлення і щодо масових заходів 9 травня.

У заявці від комуністів повідомляється про намір о 10.00 зібратися біля пам'ятника Леніну, а з 11.00 до 13.00 провести ходу по Хрещатику і вирушити до пам'ятника Ватутіну для покладання квітів. Звідти підуть до пам'ятника Невідомому солдату, до якого також покладуть квіти. Запланована кількість учасників - до 10 тис.

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