МЗС пояснило ситуацію з «українським підривником» у Нью-Йорку

Суд у США висунув громадянину України Микиті Панасенку обвинувачення у «свідомому володінні пристроями руйнівної сили» та «загрозі завдання або завдання шкоди чи тілесних ушкоджень» та звільнив під підписку про невиїзд.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, за інформацією Генерального консульства України в Нью-Йорку, отриманою від місцевих правоохоронних органів, 7 квітня на залізничній станції м. Хобокен (штат Нью-Джерсі) було затримано громадянина України М.Панасенка, який мав при собі речовини, що, на думку правоохоронців, могли бути використані для виготовлення вибухових пристроїв. Після встановлення особи затриманого українця того ж дня було звільнено.

15 квітня, відразу після трагічних подій у Бостоні, було проведено низку спільних операцій за участю представників ФБР, антитерористичних підрозділів, поліції штату Нью-Джерсі, за результатами однієї з яких М.Панасенка було заарештовано в його помешканні. 24 квітня в окружному суді округу Хадсон (штат Нью-Джерсі) М.Панасенку було висунуто обвинувачення відповідно до статей Кодексу Законів штату Нью-Джерсі за «свідоме володіння пристроями руйнівної сили» та «загроза завдання або завдання шкоди чи тілесних ушкоджень».

Після висунення обвинувачення М.Панасенка відразу звільнили під підписку про невиїзд, не вимагаючи при цьому жодних грошових чи майнових застав, поінформували в МЗС.

Як повідомлялося раніше, у Нью-Джерсі було затримано українця, який намагався пронести дві саморобні бомби у поїзд.

Пізніше з’явилася інформація, що у М.Панасенка були феєрверки.