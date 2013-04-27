У двох областях України ще є підтоплені двори

У 13 населених пунктах Київської та Волинської областей внаслідок весняного водопілля та підйому грунтових вод спостерігається часткове підтоплення 56 дворів та присадибних ділянок.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, рятувальники продовжують відкачувати воду на прибудинкових територіях.

За добу відкачано 1940 м³ води (усього з 02.04.2013 року відкачано 1 млн. 101 тис. 180 м³ води).

За інформацією «Укравтодору», проїзд автошляхами державного та регіонального значення забезпечено. Лише на двох дорогах місцевого значення у Київській та Чернігівській областях обмежено рух транспортних засобів.

Крім того, на деяких річках продовжується розвиток водопілля.

У пониззі Дністра утримуються небезпечні відмітки, за яких відбувається часткове підтоплення прируслових територій (сільгоспугідь), господарських об`єктів (Біляївський р-н, Одеська обл.); у створі поста Маяки рівень води на 4 см перевищує відмітку виходу води на трасу Одеса-Рені.

У ДСНС України у цілодобовому режимі працює робоча група Міжвідомчого оперативного штабу.