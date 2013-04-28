Вночі спалили Mercedes закарпатського депутата
16:51, 28 квітня 2013Суспільство
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Сьогодні вночі на Закарпатті горіло авто «Mercedes ML 350» 2012 року випуску, яке належить депутату Закарпатської облради.
За неофіційною інформацією, авто належало Юрію Пересту
28 квітня до Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшло повідомлення від депутата Закарпатської обласної ради VІ скликання щодо загоряння його автомобіля, повідомляє Мукачево.net.
Виїздом на місце події слідчо-оперативною групою встановлено, що на подвір’ї будинку депутата (за неофіційною інформацією мова йде про проректора УжНУ Юрія Пересту, якого нещодавно виключили з партії "Єдиний Центр") горів автомобіль марки «Mercedes ML 350» 2012 року випуску. Вогнем пошкоджено моторний відсік та лакофарбове покриття авто.
Причини загоряння автомобіля встановлюються.
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