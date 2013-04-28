Вночі спалили Mercedes закарпатського депутата

28 квітня до Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшло повідомлення від депутата Закарпатської обласної ради VІ скликання щодо загоряння його автомобіля, повідомляє Мукачево.net.

Виїздом на місце події слідчо-оперативною групою встановлено, що на подвір’ї будинку депутата (за неофіційною інформацією мова йде про проректора УжНУ Юрія Пересту, якого нещодавно виключили з партії "Єдиний Центр") горів автомобіль марки «Mercedes ML 350» 2012 року випуску. Вогнем пошкоджено моторний відсік та лакофарбове покриття авто.

Причини загоряння автомобіля встановлюються.