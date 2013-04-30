Виробник холодильників наполягає на спецрозслідуванні

Згідно з інформацією, що є у УНІАН, відповідне прохання минулого тижня було направлено до Міністерства економічного розвитку і торгівлі від імені генерального директора групи «Норд» Андрія Ландіка.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2011 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі зупинила розслідування щодо імпорту до України холодильного і морозильного обладнання, незалежно від країни походження, і експорту без застосування спеціальних заходів, розпочате на прохання компанії “Норд”, яке було подане у травні 2010 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Норд» (м. Донецьк) - головне підприємство холдингу, найбільший у Східній Європі і СНД і єдиний в Україні виробник складної побутової техніки (кухонних плит, торгово-холодильного обладнання, компресорів).