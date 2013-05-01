Москва подарувала Севастополю два пожежні автомобілі

Як передає кореспондент УНІАН, у понеділок на площі Нахімова відбулася урочиста передача місту цих транспортних засобів.

Ключі водіям Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у місті Севастополі і КП «Севелектроавтотранс» вручив керівник департаменту зовнішньоекономічних і міжнародних зв'язків уряду Москви Сергій Черемін.

Він відзначив, що уряд Москви продовжуватиме співпрацю з Севастополем в різних сферах.

У свою чергу, голова міськдержадміністрації Володимир Яцуба нагадав, що сьогодні Москва передала Севастополю вже сьомий тролейбус.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДСНС у Севастополі, даровані пожежні автомобілі випущені з конвеєра у 2012 році. Їх вартість – більш як 4 млн 600 тис. грн. Машини оснащені відповідно до новітніх технологій: комп'ютеризоване управління (повністю дистанційно керовані). Автомобілі обладнані спеціальним інструментом для проведення аварійно-рятувальних робіт: гідравлічними ножицями, бензопилою, бензорізом, у наявності також ізолюючі протигази для порятунку людей з непридатного для дихання середовища.