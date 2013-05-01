У Харкові до Дня Перемоги встановили чотири трибуни

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника директора Департаменту культури Оксану Ков’ярову.

За її даними, в параді візьмуть участь харківські прикордонники, студенти академії внутрішніх військ, університету внутрішніх справ, університету цивільного захисту України, а також курсанти Академії Військово-морських сил України ім. Нахімова (Севастополь), Академії сухопутних військ ім. Сагайдачного (Львів), Воронезького військового навчально-наукового центру ВПС Військово-Повітряної академії (Росія), представники високомобільних десантних військ (місто Новомосковськ, Дніпропетровська обл.).

За словами директора департаменту, розпочнеться військово-театралізована вистава о 10:00. У ній також візьмуть участь кращі творчі колективи Харкова та області. Біля Харківського національного університету ім. Каразіна планується виставити 22 одиниці військової техніки, а біля Палацу дитячої та юнацької творчості пройде виставка ретро-техніки.

Для ветеранів буде встановлено чотири трибуни на 250 місць кожна. Після параду всіх ветеранів пригощатиме польова кухня.

Крім цього, за словами О.Ков’ярової, учасники Великої Вітчизняної війни 9 травня зможуть безкоштовно відвідати Харківський зоопарк, пред’явивши відповідне посвідчення.