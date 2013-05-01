В Одесі 50-річна жінка «замінувала» нічний клуб

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, сьогодні близько 1-ї години ночі на спецлінію 102 зателефонувала одеситка і повідомила, що через 30 хвилин станеться вибух у замінованому по вул. Єкатеринінська розважальному закладі «Лейла».

На місце події були направлені наряди міліції та слідчо-оперативна група Приморського райвідділу.

З клубу евакуювали 9 чоловік персоналу і відвідувачів. Фахівці вибухо-технічної служби впродовж години обстежували приміщення клубу і прилеглої території, але вибухонебезпечних пристроїв не виявили.

Було встановлену особу жінки, яка дзвонила, і запрошено до райвідділу міліції. Жінка пояснила, що в нетверезому стані намагалася зайти в нічний клуб, але адміністрація не впустила її. Розсердившись, вона вирішила помститися і повідомила міліції про вибух.

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