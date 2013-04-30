У столичному супермаркеті дві години шукали бомбу
21:09, 30 квітня 2013Суспільство
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Зі столичного торговельного центру через неправдиве повідомлення про замінування евакуйовували близько 500 осіб.
Міліція шукає "жартівника", який замінував "Ашан" / Фото : lenta.ru
Зі столичного ТРЦ «Оушен плаза» через неправдиве повідомлення про замінування супермаркету «Ашан» евакуйовували близько 500 осіб.
Як повідомили УНІАН у столичному главу міліції, інформація від аноніма надійшла по лінії 102 близько 18.00, й після евакуації персоналу та відвідувачів ТРЦ вибухотехніки майже дві години обстежували територію магазину і не виявили будь-яких небезпечних предметів.
Міліція вживає заходів зі встановлення та затримання особи, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.
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