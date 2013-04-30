У столичному супермаркеті дві години шукали бомбу

21:09, 30 квітня 2013
Суспільство
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Зі столичного торговельного центру через неправдиве повідомлення про замінування евакуйовували близько 500 осіб.

Міліція шукає

Зі столичного ТРЦ «Оушен плаза» через неправдиве повідомлення про замінування супермаркету «Ашан» евакуйовували близько 500 осіб.

Як повідомили УНІАН у столичному главу міліції, інформація від аноніма надійшла по лінії 102 близько 18.00, й після евакуації персоналу та відвідувачів ТРЦ вибухотехніки майже дві години обстежували територію магазину і не виявили будь-яких небезпечних предметів.

Міліція вживає заходів зі встановлення та затримання особи, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.

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