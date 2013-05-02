У Черкасах чиновника мерії «піймали за руку» з 26-тисячним хабарем
14:51, 02 травня 2013Суспільство
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У Черкасах відкрито провадження проти чиновника мерії, який отримав від підприємця 26 тис грн хабара.
Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому»
У Черкасах працівники СБУ затримали під час одержання хабара одного з керівників структурних підрозділів Черкаського міськвиконкому.
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-групі УСБУ в Черкаській області, посадовець, зловживаючи службовим становищем, вимагав від приватного підприємця 50 тис. грн хабара за погодження документації з розміщення тимчасових споруд роздрібної торгівлі.
Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому», під час одержання ним частини хабара у розмірі 26 тис. грн.
За матеріалами СБУ прокуратурою Черкаської області відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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