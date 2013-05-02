У Черкасах чиновника мерії «піймали за руку» з 26-тисячним хабарем

У Черкасах працівники СБУ затримали під час одержання хабара одного з керівників структурних підрозділів Черкаського міськвиконкому.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-групі УСБУ в Черкаській області, посадовець, зловживаючи службовим становищем, вимагав від приватного підприємця 50 тис. грн хабара за погодження документації з розміщення тимчасових споруд роздрібної торгівлі.

Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому», під час одержання ним частини хабара у розмірі 26 тис. грн.

За матеріалами СБУ прокуратурою Черкаської області відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Слідство триває.