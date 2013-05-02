У м'ясі дніпропетровських супермаркетів знайшли кишкову паличку
15:45, 02 травня 2013Суспільство
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У Дніпропетровську в супермаркетах відомої торгової мережі, виявили кишкову паличку.
Фарш виявився заражений кишковою паличкою / Фото : uainfo.org
Як повідомили у прес-службі обласної прокуратури, в ході перевірки було виявлено, що в магазинах Кіровського району яловичий фарш і курячі окости не відповідають санітарним вимогам. До того ж фарш виявився заражений кишковою паличкою.
Перевірили також і постачальника продукції, однак порушень не знайшли. Прокуратура зробила висновок, що небезпечним м'ясо стало безпосередньо у супермаркеті, повідомляє ТСН.
Зараз триває досудове розслідування. Прокуратура Кіровського району відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь".
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