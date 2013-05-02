У Донецьку липові міліціонери паслися на студентах, підкидаючи їм наркотики

У Донецьку затримано групу псевдоміліціонерів, які підкидали студентам наркотики, а потім вимагали у них великі суми грошей як відкуп від кримінальної відповідальності.

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, злочинна група з трьох чоловік виготовила фальшиві посвідчення співробітників органів внутрішніх справ, і власним автомобілем їздила великими містами Донецької області, скоюючи злочини проти студентів.

Так, зловмисники знаходили місця масового скупчення молоді, вираховували студентів молодших курсів, незаконно їх затримували, підкидаючи їм заборонені речовини, а потім телефонували родичам своїх жертв і пропонували за гроші «вирішити питання». Також псевдоміліціонери чатували на студентів біля аптек, чекали, поки ті вийдуть з покупкою, заламували руки, обшукували і переконували, що ті придбали нарковмісні препарати, оборот яких в Україні обмежений.

Зловмисники чинили на студентів психологічний тиск, погрожували великими неприємностями у вигляді постановки на облік у наркодиспансері, відрахуванням з вишу і навіть тюремним ув’язненням. У результаті жертви телефонували родичам, підтверджували їм свою провину і просили допомоги.

Щоб потерпіли не мали можливості звернутися до органів внутрішніх справ, зловмисники примушували їх надавати письмові «зізнання», які залишали у себе як заставу.

Перед затриманням зловмисників протягом місяця співробітники УБОЗ задокументували десять фактів їх протиправної діяльності. Залежно від соціального статусу родини потерпілих, суми здирства коливалися від однієї тисячі до десятків тисяч гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) і ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді арешту.