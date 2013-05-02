Кількість бажаючих перетнути митний кордон України збільшилася утричі

Згідно з повідомленням, найбільший пасажиропотік зафіксовано на українсько-російському кордоні. Так, у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Бачівськ-Троєбортне» Сумської митниці пасажиропотік на в’їзд до України збільшився у більш ніж 7 разів.

Також повідомляється, що митні пункти України працюють у посиленому режимі та усі митні процедури проводяться швидко і без затримок. Для запобігання чергам та спрощення процедури перетину кордону в зазначеному пункті органами Державної прикордонної служби організовано роботу 8 смуг руху, збільшено кількість інспекторів у пункті пропуску, організовані виносні робочі місця для митників безпосередньо на смугах руху.