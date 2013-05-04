У Рівненській області іномарка зіткнулася з маршруткою: є жертви
11:40, 04 травня 2013Суспільство
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Внаслідок ДТП троє пасажирів маршрутки були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.
Аварія сталася біля села Федорівка Гощанського району / Фото: zakarpattya.net.ua
У Рівненській області, на автодорозі Київ-Чоп поблизу с. Федорівка Гощанського району водій автомобіля «ДЕУ Ланос» допустив зіткнення з маршрутним мікроавтобусом «Фольксваген ЛТ-35», що рухався за маршрутом Рівне-Київ.
Як повідомляє Державна служби України з надзвичайних ситуацій, у мікроавтобусі перебувало 7 пасажирів та водій.
Внаслідок ДТП троє пасажирів маршрутки були госпіталізовані до Гощанської райлікарні. У медичному закладі один з пасажирів в результаті отриманих травм помер.
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