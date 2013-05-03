На Київщині перекинувся мікроавтобус, який віз людей з похорону

Як повідомили УНІАН в ГУМВС України в Київській області, ДТП сталося сьогодні близько 14.00 неподалік смт Березань.

За попередніми даними, водій мікроавтобусу не пропустив на дорозі легковик, через що сталося зіткнення транспортних засобів.

Внаслідок ДПТ постраждали шестеро пасажирів мікроавтобусу, а також одна людина в легковому автомобілі.