На Київщині перекинувся мікроавтобус, який віз людей з похорону
16:40, 03 травня 2013Суспільство
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У Баришівському районі Київської області після зіткнення з автомобілем ВАЗ-2109 перекинувся мікроавтобус, який віз людей з похорону.
Внаслідок ДПТ постраждали шестеро пасажирів
Як повідомили УНІАН в ГУМВС України в Київській області, ДТП сталося сьогодні близько 14.00 неподалік смт Березань.
За попередніми даними, водій мікроавтобусу не пропустив на дорозі легковик, через що сталося зіткнення транспортних засобів.
Внаслідок ДПТ постраждали шестеро пасажирів мікроавтобусу, а також одна людина в легковому автомобілі.
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