На Івано-Франківщині побили депутата райради

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.

«3 травня до Коломийської ЦРЛ з черепно-мозковою травмою та з численними гематоми на обличчі був доставлений 58-річний чоловік. Медики негайно повідомили правоохоронців. В ході першочергових слідчих дій встановлено, що потерпілий є директором одного з державних підприємств та депутатом Коломийської районної ради», – сказано у повідомленні.

Численних травм чоловіку завдали невідомі особи, які пізно ввечері знаходились на території підприємства біля ставка. На прохання директора залишити територію зловмисники не реагували. Між чоловіками виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку. Зловмисники побили чоловіка і втекли.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування знаходиться на контролі прокуратури.