10 млн українців взяли участь у Великодніх богослужіннях
15:04, 05 травня 2013Суспільство
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В Україні понад 10 млн осіб взяли участь у Великодніх богослужіннях.
Грубих порушень громадського порядку не допущено - МВС
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.
«На території держави під час святкування Великодня в понад 15000 культових спорудах відбулися пасхальні богослужіння. У заходах взяли участь більше ніж 10,1 мільйонів віруючих», - йдеться в повідомленні.
До охорони громадського порядку в усіх регіонах держави залучалося майже 29,6 тис. працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.
Грубих порушень громадського порядку не допущено, зазначається в повідомленні.
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