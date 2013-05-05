10 млн українців взяли участь у Великодніх богослужіннях

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

«На території держави під час святкування Великодня в понад 15000 культових спорудах відбулися пасхальні богослужіння. У заходах взяли участь більше ніж 10,1 мільйонів віруючих», - йдеться в повідомленні.

До охорони громадського порядку в усіх регіонах держави залучалося майже 29,6 тис. працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

Грубих порушень громадського порядку не допущено, зазначається в повідомленні.