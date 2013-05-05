У Львові відкрили галерею з метровими писанками

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, урочисте відкриття галереї відбулося о 16.00 у центрі міста на площі Ринок в рамках Фестивалю писанок.

За словами організатора Фестивалю писанок Андрія Сидора, «це неймовірне видовище, адже вперше гості міста побачили стільки різноманітних великих писанок, розміщених в одній експозиції».

«Писанки, представлені в галереї, дуже різноманітні. Їх творці намагались відобразити в них своє бачення світу, побажання, захист від недоброї сили та навіть заклинання. Всі вони різняться стилістикою виконання, символічними елементами, частину писанок розмалювали маленькі митці, естрадні зірки, відомі художники», - розповів Сидор.

Львів’яни та гості міста зможуть відвідати великодню виставку до 12 травня. Усі писанки буде виставлено на благодійний аукціон. Частину виручених коштів буде направлено на придбання обладнання для киснево-синглетної терапії для Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

Сьогодні у Львові на площі Ринок також працює «Великодній писанковий ярмарок» та «Великодня арт-майстерня», проходять різноманітні майстер-класи з виготовлення та розфарбовування писанок, відбувається святковий великодній концерт.