На озері в Одеській області перекинувся човен: троє загиблих

Учора, 5 травня, о 17 год. 30 хв. поблизу с. Першотравневе Ізмаїльського району Одеської області під час відпочинку на озері Катлабуг, на відстані 250 м від берега, перекинувся човен, в якому перебувало семеро осіб, в тому числі четверо дітей.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок інциденту загинуло 3 особи (з них одна дитина 2004 року народження, пошуки тіла якої тривають). Чотири особи врятовано місцевими жителями (з них 3 дитини – 2000 р.н., 2007 р.н. та 2010 р.н.). За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Станом на 7 год. 6 травня пошуки загиблої дитини тривають.

До пошуків залучено аварійно-водолазну групу Головного управління ДСНС України в Одеській області.