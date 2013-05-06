У Києві біля станції метро горіли склади (фото)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За офіційною інформацією, сигнал про пожежу за адресою вул. Інженерна, 1-А (Голосіївський район) надійшов о 6.58. Пожежу було локалізовано о 8.30.

Як виявилось, горіли макулатура та пластикові пляшки, що зберігались в одноповерховому складському приміщені розміром 100х50 м. Це територія колишнього деревообробного комбінату, а на цей час ТОВ «Форум менеджмент груп». Складське приміщення було в оренді і використовувалось для зберігання вторсировини.

До гасіння пожежі, що охопила 2500 кв. м, було залучено 66 рятувальників, 16 одиниць основної та спеціальної техніки Головного управління ДСНС України у м. Києві та були задіяні дві машини Голосіївського ШЕУ.

Наразі причина та розмір матеріальних збитків встановлюються.

В результаті пожежі пошкоджено залізобетонне перекриття будівлі.

Фото: прес-служба ГСЧС України