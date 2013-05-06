Завтра в Україні буде сухо і тепло
12:35, 06 травня 2013Суспільство
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7 травня в Україні очікується малохмарна погода, без опадів.
У вівторок на території України опади не передбачаються / Фото: forcedgreen.com
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
Вітер протягом доби переважатиме східний і південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°, на півдні України та в Закарпатті місцями 11-16°; вдень 20-25°, на Закарпатті 24-29°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 14-19°.
У Києві та області опадів не передбачається. Температура на Київщині вночі 6-11°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.
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