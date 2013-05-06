Завтра в Україні буде сухо і тепло

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме східний і південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, на півдні України та в Закарпатті місцями 11-16°; вдень 20-25°, на Закарпатті 24-29°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 14-19°.

У Києві та області опадів не передбачається. Температура на Київщині вночі 6-11°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.