Іноземець кинув у житомирське кафе «коктейль Молотова»

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Унаслідок підпалу виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати за декілька хвилин. Внаслідок пожежі двоє людей – 21 та 32 років – отримали опіки. Потерпілих госпіталізовано.

Наразі відомі подробиці підпалу кафе у центрі Житомира.

Як повідомила УНІАН керівник Сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, «близько першої години ночі 6 травня до чергової частини Богунського райвідділу УМВС України в Житомирській області звернувся приватний підприємець із заявою про те, що майже годину тому невідомий підпалив його кафе. На місце події для з'ясування всіх обставин негайно виїхали співробітники слідчо-оперативної групи вказаного райвідділу міліції Житомира. У ході перевірки було встановлено, що 5 травня, близько 23.30, невідомий кинув дві скляні пляшки з легкозаймистою рідиною в приміщення кафе, від чого сталося задимлення стелі та стін, вогнем пошкоджено пластикові меблі».

У результаті постраждали дві людини: 21-річний син власника кафе та його знайомий, 32-річний гість з іншої держави. Чоловіки з термічними опіками доставлені в опіковий центр, де їм зараз надають необхідну медичну допомогу. Загрози для життя людей немає.

«За підозрою у вчиненні кримінального злочину затримано громадянина іншої держави, 1981 р.н., який приїхав в гості до родичів у Житомир 3 травня. Чоловік пояснив, що хотів помститися за те, що його не пустили в кафе», – уточнила А.Ващенко.

Подія відповідним чином зареєстровано. Триває досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, відповідальність за такі дії – позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.