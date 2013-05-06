У Житомирі відновили водопостачання

Про це повідомляє прес-служба КП «Житомирводоканал».

Як зазначається, всю ніч з 5 на 6 травня аварійні бригади КП «Житомирводоканал» працювали, аби ліквідувати аварійну ситуацію на водогоні по вул. Мануїльського. Замінено близько трьох метрів пошкодженої водогінної труби діаметром 300 міліметрів. Зварювальні роботи велись на глибині трьох метрів і ускладнювались наявністю води у трубах.

«З 8.30 воду почали подавати у мережу і об 11.00 машинні зали КП «Житомирводоканал» запрацювали у штатному режимі», – йдеться в повідомленні прес-служби водоканалу.