На Черкащині сталося підтоплення 48 дворів та 14 баз відпочинку

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 6 травня до відомства надійшло повідомлення, що через скидання води Канівською ГЕС на лівому березі Кременчуцького водосховища у с. Сушки Канівського району сталося підтоплення 48 дворів та присадибних ділянок, а на правому березі в межах с. Хрещатик Черкаського району сталося підтоплення територій 14 баз відпочинку.

На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС України в Черкаській області.