Міліція піймала злочинця, чиї фото були розклеєні по всій Україні

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, після затримання з’ясувалося, що 40-річний неодноразово судимий за крадіжки уродженець Житомирської області після втечі користувався лише попутними вантажівками, ночував під відкритим небом, не спілкувався зі своїми знайомими, уникав людних місць.

Міліціонери неодноразово виїжджали у Київ, Житомирську та Київську області на пошуки зловмисника, по всій Україні була розміщена інформація про його розшук і одна з таких листівок дала результат, жителі одного з регіонів повідомили про місце знаходження підозрюваного.

Затриманого помістили у слідчий ізолятор, триває розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня 2013 року підсудній за ст. 185 ч.3 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, що завдала значної шкоди потерпілому) під конвоєм у складі 3 працівників одного з райвідділів міліції супроводжувався для проведення обстеження в лікувальний заклад.

Проте, внаслідок не належного виконання правоохоронцями своїх службових обов’язків і відхилення від маршруту конвоювання підсудного, на одній із вулиць міста Тернополя останній втік з-під варти та зник у невідомому напрямку.

За вказаним фактом прокуратурою міста Тернополя стосовно правоохоронців розпочато кримінальне провадження за ст. 367 ч.1 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років.