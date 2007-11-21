Співробітники турфірми виготовляли фальшиві документи

У Севастополі призупинено діяльність туристичної фірми, посадові особи якої виготовляли фальшиві документи для запрошення іноземних громадян в Україну.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС у місті Севастополі.

За інформацією управління, слідчим відділом Ленінського райвідділу УМВС порушено кримінальну справу за ознаками статті 358 ч. 1 Кримінального кодексу України «підробка документів, їх збут, використання підробних документів».

Крім того, співробітниками севастопольської міліції в рамках загальнодержавної оперативно-профілактичної операції «Мігрант» перевірена діяльність 27 суб’єктів підприємницької діяльності. За результатами перевірки виявлено три випадки порушень в діяльності фірм і організацій, які надають послуги іноземним громадянам. Загалом під час операції підрозділами районних відділів міліції складено 229 адміністративних протоколів за порушення міграційного законодавства. Виявлено 13 нелегальних мігрантів, стосовно яких прийнято рішення про видворення з території України.

Також за під час операції співробітниками міліції розкрито 7 злочинів, скоєних іноземцями, зокрема, громадянами Росії і Грузії.