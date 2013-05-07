Суд відмінив День скорботи 8 травня у Львові

Сьогодні Львівський окружний адміністративний суд призупинив дію ухвали Львівської міської ради від 25 квітня «Про оголошення 8 травня у місті Львові Днем скорботи і вшанування пам’яті жертв тоталітарних режимів та жертв Другої світової війни».

Про це повідомив УНІАН представник однієї із сторін у судовому засіданні, член КПУ, голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр Калинюк.

Як зазначив Олександр Калинюк, „суд призупинив дію даної ухвали до розгляду її по суті 29 травня”.

„Під час судового засідання, зокрема, зазначалося, що законодавство України є єдиним на території всієї держави і не може трактуватися по одному в Одесі, по-іншому - у Києві чи Львові. Є Указ Президента України про відзначення щорічно 22 червня Дня скорботи і вшанування пам‘яті жертв війни. Своєю ухвалою Львівська міська рада вийшла за межі своєї компетенції”, - зазначив Калинюк.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Львівська міськрада ухвалила рішення «Про оголошення 8 травня у м. Львові Днем скорботи і вшанування пам’яті жертв тоталітарних режимів та жертв Другої світової війни» та «Про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території м. Львова». Також, 26 квітня аналогічне рішення щодо порядку відзначення 8 та 9 травня прийнято Львівською обласною радою.

Прокуратура міста Львова з’ясувала, що ухвала міськради в частині заборони використання символіки років Великої Вітчизняної війни, зокрема, копій Прапора Перемоги під час масових заходів, - суперечить положенням Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років».

Водночас, суперечить законодавству й частина ухвали міськради про оголошення 8 травня у Львові Днем скорботи, яка стосується вивішування Державного прапора з траурними стрічками та приспущення Державного Прапора України на будівлях державних установ. Прийняття таких рішень належить виключно до повноважень Верховної Ради України.

У зв’язку з цим, 3 травня прокуратурою міста Львова внесено 2 позови до суду з вимогою скасувати зазначені частини ухвал Львівської міської ради.

7 травня Львівський окружний адмінсуд призупинив дію ухвали Львівської міськради від 25 квітня «Про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території міста Львова» до розгляду її по суті 29 травня.