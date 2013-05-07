Комуністи закликають 9 травня принести на парад фотографії
23:35, 07 травня 2013Суспільство
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КПУ закликає тих, «хто почувається спадкоємцями Перемоги, 9 травня узяти з сімейного альбому фотографію дорогої людини і прийти на парад переможців».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі київського міськкому КПУ.
Учасники параду збиратимуться в Києві 9 травня з 10.00 до 10.30 біля пам'ятника Леніну.
«Рух святкової колони: по вулиці Хрещатик – вулиці Грушевського – вулиці Січневого повстання. Покладання квітів до пам'ятника Невідомому солдату, пам'ятника І.Кожедубу, пам'ятника М.Ватутіну», - зазначається в повідомленні.
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