Комуністи закликають 9 травня принести на парад фотографії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі київського міськкому КПУ.

Учасники параду збиратимуться в Києві 9 травня з 10.00 до 10.30 біля пам'ятника Леніну.

«Рух святкової колони: по вулиці Хрещатик – вулиці Грушевського – вулиці Січневого повстання. Покладання квітів до пам'ятника Невідомому солдату, пам'ятника І.Кожедубу, пам'ятника М.Ватутіну», - зазначається в повідомленні.